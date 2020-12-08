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Россия вошла в топ-10 по итогам исследования качества школьного образования TIMSS
Фото: Антон Гердо, «Вечерняя Москва»

Россия вошла в топ-10 по итогам исследования качества школьного образования TIMSS

Евгения Звощик

Образование

Россия вошла в топ-10 стран мира по итогам исследования качества школьного математического и естественно-научного образования среди 4-х и 8-х классов TIMSS. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов во вторник, 8 декабря, во время пресс-конференции, посвященной итогам данного исследования.

По его словам, лидерские позиции российского школьного образования сохраняются.

— Таким образом, мы продолжаем давать школьникам качественную фундаментальную подготовку в сфере математики, естественно-научных направлений, — подчеркнул Кравцов.

Как отметил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, по всем направлениям исследования Россия либо удерживает позиции, либо улучшила их. В частности, по естествознанию российские школьники четвертых классов вошли в тройку лидеров с результатом 567 баллов. При этом восьмиклассники в естественно-научной подготовке Россия усилили свои позиции и поднялись с седьмого места на пятое. Успехи отмечены и по математике как у четвероклассников, так и у учащихся восьмых классов, передает агентство городских новостей «Москва».

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