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РФПИ раскрыл детали сотрудничества с Украиной по выпуску вакцины от коронавируса
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

РФПИ раскрыл детали сотрудничества с Украиной по выпуску вакцины от коронавируса

Татьяна Плотникова

Общество

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Центр имени Гамалеи готовы организовать на Украине производство вакцины «Спутник V» от коронавирусной инфекции.

Как уточнили в РФПИ, сделать это можно в кратчайшие сроки после получения необходимых согласований от регуляторных органов Украины. Соответствующее разрешение, в частности, необходимо для поставки сырья, необходимого для изготовления «Спутника V».

При этом в фонде рассказали, что на мощностях харьковского завода «Биолек» были произведены первые тестовые розливы вакцины, идентичные производству. Готовность завода к производству готовой формы препарата подтверждается предоставленным видео технологического процесса, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что РФПИ и Центр имени Гамалеи готовы производить вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» на Украине.

Вслед за этим в компании «Биолек» опровергли сообщения о производстве российской вакцины. Как разъясняет РФПИ, речь идет о том, что для отработки технологии производства российская сторона не завозила сырье для препарата на Украину, поэтому сообщения харьковской компании и фонда не противоречат друг другу.

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Читайте также: Мурашко назвал сроки поставки «Спутника V» во все российские регионы

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