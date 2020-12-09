«В свойственной ему манере»: Ефремов написал письмо младшему сыну погибшего в ДТП

Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов написал письмо с извинениями младшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом «Вечерней Москве» рассказал представитель потерпевших Александр Добровинский в среду, 9 декабря.

По его словам, Валерий Захаров передал ему письмо, которое получил от Михаила Ефремова.

— В нем Михаил Олегович просит прощения в уже свойственной ему манере — рассказывая о себе. Не знаю, насколько это хорошая тактика — жаловаться о своих переживаниях парню, которого ты лишил отца, — сказал Добровинский.

Он отметил, что мнение Валерия Захарова на это письмо «неоднозначно».

В письме Ефремов пишет, что его отец скончался более 20 лет назад и он знает, что значит потерять папу.

— Такая потеря невосполнима. Я очень прошу вас простить меня и принять искренние соболезнования в связи с его смертью, — отметил актер.

Фото: Предоставлено Добровинским

Ранее письмо с извинениями Михаил Ефремов уже отправлял супруге Захарова Маргарите.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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