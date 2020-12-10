Бывших хозяев банка арестовали по делу о растрате в Москве

Фото: pixabay.com

Басманный суд Москвы на два месяца арестовал бывшего совладельца банка «Город» Владимира Кваснюка и экс-председателя правления Станислава Кулагина по делу о растрате в особо крупном размере. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщили в пресс-службе суда.

Подозреваемые будут находиться под стражей до 8 февраля 2021 года. Им грозит до десяти лет лишения свободы, передает РИА Новости.

Банк России отозвал лицензию у «Города» в 2015 году из-за причастности к сомнительным схемам.Временная администрация выяснила, что незадолго до краха руководство банка вывело оттуда активы и деньги более чем на 11 миллиардов рублей.

Читайте также: СК проверит сведения СМИ о мошенничестве с квартирой режиссера Пелешяна в Москве