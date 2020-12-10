СК проверит сведения СМИ о мошенничестве с квартирой режиссера Пелешяна в Москве

Фото: Игорь Генералов, «Вечерняя Москва»

Следователи проверят сведения СМИ о мошенничестве с квартирой режиссера Артавазда Пелешяна, которая находится в центре Москвы. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщается на сайте ГСУ СК России по столице.

Уточняется, что ранее в одном из СМИ опубликовали информацию, что квартиру режиссера в центре города продали в мае 2010 года. Также отмечается, что семья Пелешяна никаких договоров не заключала.

Сотрудники следственных органов проверят все изложенные сведения, по итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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