Находившихся в международном розыске граждан доставили в Москву

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В сопровождении сотрудников российского бюро Интерпола и ФСИН России в Москву были доставлены четверо разыскиваемых граждан за совершение преступлений на территории России. Все они находились в международном розыске. Об этом в четверг, 10 декабря, сообщает МВД Медиа со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Отмечается, что в апреле 2019 года в международный розыск был объявлен Владимир Михалевский. В прошлом он профессионально занимался футболом. По данным следствия, в 2010 году, находясь на должности первого заместителя председателя общественного объединения, он совершил растрату денежных средств на сумму более 20 миллионов рублей. В декабре 2019 года мужчину задержали в Испании.

Также в Москву доставили Гусейна Магомедова. В 2011 году он был признан виновным в совершении нескольких преступлений. Вскоре осужденный покинул Россию. В 2018 году его задержали во Франции.

Из Греции в Москву экстрадировали двоих мужчин, которые были задержаны на территории этой страны в 2020 году. Речь идет о гражданине Грузии Хвиче Чоговадзе и гражданине Молдавии Максиме Боднаре.

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