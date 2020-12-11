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Сын погибшего в ДТП с Ефремовым потребовал от актера еще 300 тысяч рублей
Фото: АГН «Москва» / Пресс-служба Мосгорсуда

Сын погибшего в ДТП с Ефремовым потребовал от актера еще 300 тысяч рублей

Ростислав Зубков

Общество

Сын курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, потребовал от актера 300 тысяч рублей в качестве компенсации за судебные издержки. Об этом представитель потерпевшего Сергей Аверцев заявил в пятницу, 11 декабря.

— Мы заявили этот иск в рамках уголовного дела, поэтому наше исковое заявление отправлено в Пресненский суд Москвы, — сказал он ТАСС.

Аверцев уточнил, что, если в рамках уголовного производства заявление проигнорируют, Виталий Захаров лично подаст аналогичный иск в порядке гражданского судопроизводства. В настоящее время потерпевшая сторона ожидает решения столичного суда.

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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