Более 1,6 тысячи пациентов с коронавирусом госпитализировали в Москве за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В столице за сутки госпитализировали 1612 пациентов с коронавирусом. Об этом в пятницу, 11 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За прошедшие сутки в Москве было подтверждено 7512 новых случаев коронавируса. К аппарату искусственной вентиляции легких в больницах города подключены 444 человека.

Фото: Оперштаб

Среди новых случаев 40,6 процента граждан в возрасте от 18 до 45 лет, 32,1 процента — от 46 до 65 лет, 10 процентов — от 66 до 79 лет. Кроме того, 4,2 процента — граждане старше 80 лет, а 13,1 процента — дети.

Ранее Денис Проценко рассказал о ситуации с COVID-19 в Коммунарке.

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