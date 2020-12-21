В Москве выявили 7797 новых случаев коронавируса за сутки

/ Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В столице за сутки выявили 7797 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За последние 24 часа в Москве вылечились 4798 пациентов. Таким образом, число людей, которые вылечились от COVID-19, увеличилось до 572 541 человека.

В России за минувшие сутки выявлено 29 350 новых случаев коронавируса. Из них 19,7 процента не имели клинических проявлений болезни. От инфекции скончались 493 человека, за сутки вылечились 19 705 человек.

Фото: Оперштаб

Ранее сообщалось, что около 20 стран, в том числе не менее 14 стран Евросоюза, решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией после новостей о выявлении более заразного штамма коронавируса.

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