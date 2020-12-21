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В Москве выявили 7797 новых случаев коронавируса за сутки
/ Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

В Москве выявили 7797 новых случаев коронавируса за сутки

Юлия Ямпольская

Общество

В столице за сутки выявили 7797 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 21 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За последние 24 часа в Москве вылечились 4798 пациентов. Таким образом, число людей, которые вылечились от COVID-19, увеличилось до 572 541 человека.

В России за минувшие сутки выявлено 29 350 новых случаев коронавируса. Из них 19,7 процента не имели клинических проявлений болезни. От инфекции скончались 493 человека, за сутки вылечились 19 705 человек.

В Москве выявили 7797 новых случаев коронавируса за суткиФото: Оперштаб

Ранее сообщалось, что около 20 стран, в том числе не менее 14 стран Евросоюза, решили прекратить или ограничить транспортное сообщение с Великобританией после новостей о выявлении более заразного штамма коронавируса.

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