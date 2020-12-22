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Трамп подписал временный бюджет для предотвращения шатдауна
Фото: facebook.com/WhiteHouse

Трамп подписал временный бюджет для предотвращения шатдауна

Ростислав Зубков

В мире

Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет для предотвращения шатдауна. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщила представитель Белого дома Джадд Дир.

Речь идет о документе, который ранее был одобрен американским Сенатом вслед за Палатой представителей. На фоне пандемии коронавируса представители этих органов власти приняли пакет стимулирования экономики в размере 900 миллиардов долларов.

К настоящему моменту стало известно, что американский лидер подписал временный бюджет до 28 декабря 2020 года, передает РИА Новости.

При этом 21 декабря Трамп подписал аналогичный бюджет, но всего на один день. Без соответствующего закона наступил бы шатдаун, то есть временное сокращение работы ряда федеральных органов власти.

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