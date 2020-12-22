Фото: facebook.com/WhiteHouse

Президент США Дональд Трамп подписал временный бюджет для предотвращения шатдауна. Об этом во вторник, 22 декабря, сообщила представитель Белого дома Джадд Дир.

Речь идет о документе, который ранее был одобрен американским Сенатом вслед за Палатой представителей. На фоне пандемии коронавируса представители этих органов власти приняли пакет стимулирования экономики в размере 900 миллиардов долларов.

К настоящему моменту стало известно, что американский лидер подписал временный бюджет до 28 декабря 2020 года, передает РИА Новости.

При этом 21 декабря Трамп подписал аналогичный бюджет, но всего на один день. Без соответствующего закона наступил бы шатдаун, то есть временное сокращение работы ряда федеральных органов власти.

Читайте также: Политолог объяснил, почему Россия не будет помогать Трампу