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Число выписанных из стационаров в Москве превышает число поступивших с COVID-19
/ Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Число выписанных из стационаров в Москве превышает число поступивших с COVID-19

Юлия Ямпольская

Здоровье

В столице число выписанных из стационаров превышает число поступивших с COVID-19 .Об этом сообщил Telegram-канал оперативного штаба в четверг, 24 декабря.

Ранее стало известно, что в городе выявили за сутки выявили рекордное число случаев коронавируса — 8203. За минувшие 24 часа госпитализировали 1772 пациента с COVID-19, при этом число выписок превысило это число — за последние 24 часа из больниц выписали 1858 человек.

В больницах Москвы к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 504 человека.

Среди новых выявленных заразившихся 41,8 процента составляют граждане от 18 до 45 лет, 32,8 процента — от 46 до 65 лет, 11,3 процента — от 66 до 79 лет. Также 4,8 процента составляют люди старше 80 лет, а 9,3 процента — дети.

Ранее медик рассказал о сопутствующих заболеваниях пациентов с коронавирусом.

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