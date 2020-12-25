Детское радио «разморозило» главного Дед Мороза страны

С наступающим Новым годом ребят поздравили юные музыкальные звезды и самый главный зимний волшебник / Фото предоставлено пресс-службой Детского радио

25 декабря, в день рождения любимой радиостанции российской детворы, на Детском радио прошел необыкновенный радиоутренник. С наступающим Новым годом ребят поздравили юные музыкальные звезды и самый главный зимний волшебник. Но сначала всероссийского Дедушку пришлось «разморозить» с помощью новогодних песен и веселых игр.

Поучаствовать в ярком празднике смогли мальчишки и девчонки со всей страны, а также их родители, бабушки и дедушки. Для этого им не пришлось долго собираться и выходить на мороз, достаточно было включить прямую видеотрансляцию, которая проходила в официальной группе Детского радио в соцсети «Одноклассники».

Для ребят приготовили много сюрпризов и игр с подарками, но самое главное — это настроение праздника и настоящее новогоднее приключение. Такие чудеса бывают только под Новый год. Начались они с сообщения специального корреспондента радиостанции Марка Сафьяна.

— Привет Але-Алена, привет ребята! — вышел на связь с ведущей радиоутренника юный журналист. — Новости не самые лучшие. По всей стране замерзают дома, деревья, целые улицы. Просто покрываются льдом. Никто не может объяснить это явление.

«Заморозились» ведущие Детского радио и даже сам главный Дед Мороз из Великого Устюга. Пришлось Але-Алене, звездным гостям студии и всем слушателям радиостанции принимать срочные меры. Свои хиты в прямом эфире спели «Непоседы», детский хор «Великан», звезды студии эстрадного вокала Kinderstar, юная исполнительница Ангелина Сосновская, участник шоу «Голос. Дети» Кирилл Александров. А ребята дозванивались в эфир, читали стихи, разгадывали загадки и, конечно, получали подарки.

Новогодняя музыка, песни и веселые игры победили зиму и холод, и оттаявший Дедушка Мороз смог прийти на радиоутренник, чтобы лично поздравить Детское радио с днем рождения, а маленьких слушателей — с наступающими праздниками. Кстати, самому любимому радио всей российской детворы 25 декабря исполнилось 13 лет.

— В новогоднюю ночь обязательно приду в каждый дом и оставлю под елкой подарочки! — пообещал на прощанье Дедушка всем мальчишкам и девчонкам.

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