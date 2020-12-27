Первые два случая заражения новым штаммом COVID-19 выявили в Канаде

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В канадской провинции Онтарио выявили зараженных новой формой коронавируса, которая ранее была обнаружена в Великобритании. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщило правительство региона.

Заразившиеся — это пара, которая проживает в районе Онтарио Дарем, который расположен восточнее Торонто. Отмечается, что эти люди не совершали каких-либо путешествий в последнее время, сейчас они находятся на самоизоляции.

Ранее Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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