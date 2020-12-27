Сергей Собянин: Москвичи старше 60 лет с 28 декабря смогут записаться на прививку от COVID-19

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

В столице с 28 декабря открывается запись на вакцинацию от коронавируса для граждан старшего поколения. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге.

По его словам, Минздрав РФ одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V» пожилым людям. Как отметил глава города, они находятся в самой большой группе риска, так как тяжелее переносят болезнь.

— С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает, — написал Сергей Собянин.

Подробнее о бесплатной вакцинации от коронавируса можно узнать здесь.

Напомним, вакцинация от коронавирусной инфекции стартовала в Москве 7 декабря. Для жителей столицы работают 70 пунктов вакцинации, открытые при городских поликлиниках. С 14 декабря в Москве открылась запись на вакцинацию для сотрудников МФЦ, культуры, а также работников торговли и услуг. С 21 декабря открылась запись на вакцинацию для работников транспорта, энергетики, промышленности и сотрудников СМИ.

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