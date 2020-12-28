Гендиректор ВОЗ предупредил о грядущих испытаниях в связи с COVID-19

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Мир преодолел еще не все проблемы, вызванные коронавирусной инфекцией. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он напомнил, что на этой неделе исполняется год с тех пор, как ВОЗ узнала о случаях пневмонии, вызванных коронавирусом. Гебрейесус считает, что в 2021 году мир ждут новые трудности, среди которых новые штаммы заболевания.

Также гендиректор ВОЗ отметил невероятное сотрудничество между частным и общественным сектором в период пандемии, сообщает Интерфакс.

Ранее в ВОЗ рассказали, что коронавирус продолжит мутировать. По словам главы технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Марии Ван Керкхове, мутация является естественным процессом.

Минздрав Великобритании заявил о новой разновидности COVID-19 на юге страны. Мутация была выявлена в середине декабря. В британском ведомстве сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне.

Этот штамм также обнаружили в Дании, Нидерландах и Австралии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Великобритания начали сотрудничать по поводу нового варианта коронавируса. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России отслеживает ситуацию с COVID-19 в Великобритании.

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