Еще 5105 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

За минувшие сутки в столице выявили 5105 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За последние 24 часа в городе вылечились от коронавируса еще 5896 пациентов. Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 621 292 человек.

В России за сутки выявлено 26 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 599 летальных исходов.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, какой симптом коронавирусной инфекции свидетельствует о необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью.

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