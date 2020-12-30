Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Еще 5105 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки
Фото: Александр Кочубей, «Вечерняя Москва»

Еще 5105 случаев коронавируса выявили в Москве за сутки

Юлия Ямпольская

Здоровье

За минувшие сутки в столице выявили 5105 случаев коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает Telegram-канал оперативного штаба.

За последние 24 часа в городе вылечились от коронавируса еще 5896 пациентов. Таким образом, число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 621 292 человек.

В России за сутки выявлено 26 513 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15 процентов не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 599 летальных исходов.

Ранее врач-иммунолог Владимир Болибок рассказал, какой симптом коронавирусной инфекции свидетельствует о необходимости незамедлительного обращения за медицинской помощью.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Психологи назвали отличительный симптом болеющих COVID-19 на дому

Москвакоронавирусданные по коронавирусу
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему увлекаться гороскопами вредно

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Введены дома для дольщиков

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Дед Мороз, будь человеком!

Олег Сыров
Олег Сыров

Лучшее горячее к новогоднему столу

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Любовь без всякой иронии

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Отомстил так отомстил: измена, суицид и двойное убийство детей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Предновогодние мысли

Все мнения
О проекте