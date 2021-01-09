Второго погибшего при сходе лавины нашли под Норильском

Фото: 24.mchs.gov.ru

Участники поисково-спасательной операции на месте схода лавины в Красноярском крае обнаружили тело второго погибшего.

Как рассказал волонтер, принимающий участие в операции, найдено тело маленького ребенка, который находился в одном из домиков вместе со своими родителями, сообщает ТАСС.

Видео: 24.mchs.gov.ru

Ранее красноярский главк Министерства чрезвычайных ситуаций сообщал, что в момент схождения лавины люди находились лишь в одном из домиков на турбазе. Позднее ведомство уточнило, что под снегом оказались до шести построек. К настоящему времени удалось обнаружить одного из пострадавших — подростка, отдыхавшего на базе с родителями и младшим братом. Пострадавшему диагностировали множественные переломы и сильное обморожение.

Затем в МЧС подтвердили обнаружение тела женщины, погибшей при сходе лавины. Спасатели продолжили поиски ее мужа и младшего сына.

Следственные органы начали проверку в связи с происшествием. По ее результатам было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

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