Амурский тигр загрыз мужчину в Хабаровском крае

Фото: Центр «Амурский тигр»

Мужчину загрыз амурский тигр в Хабаровском крае. В обстоятельствах случившегося будет разбираться группа специалистов.

Тело погибшего нашли в верховьях реки Буту, в тайге за 160 километров от населенного пункта Ванино.

Сообщается, что несколько человек отдыхали в зимовье, один из них пропал. Товарищи мужчины обратились за помощью к спасателям, поисковая группа обнаружила растерзанное тело.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, сообщает ТАСС.

Читайте также: Мертвого амурского тигра нашли в Хабаровском крае