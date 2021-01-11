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Амурский тигр загрыз мужчину в Хабаровском крае
Фото: Центр «Амурский тигр»

Амурский тигр загрыз мужчину в Хабаровском крае

Юлия Курганова

Происшествия

Мужчину загрыз амурский тигр в Хабаровском крае. В обстоятельствах случившегося будет разбираться группа специалистов.

Тело погибшего нашли в верховьях реки Буту, в тайге за 160 километров от населенного пункта Ванино.

Сообщается, что несколько человек отдыхали в зимовье, один из них пропал. Товарищи мужчины обратились за помощью к спасателям, поисковая группа обнаружила растерзанное тело.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, сообщает ТАСС.

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