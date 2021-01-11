СК возбудил дело о халатности после гибели людей при пожаре в тюменском пансионате
Следователи возбудили уголовное дело о халатности после гибели нескольких человек в результате пожара в тюменском пансионате. Об этом в понедельник, 11 января, сообщили на сайте Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.
Инцидент произошел 9 января. После тушения пожара были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин пожилого возраста. Хозяйка пансионата задержана. Она находится под стражей.
По данным следствия, возгорание произошло из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов исполнительной власти и местного самоуправления, а также контролирующих органов. Расследование уголовного дела продолжается.
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