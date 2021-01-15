Автобусы в Ленинском округе будут ходить реже из-за непогоды

Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Погодные условия заставили увеличить интервал движения автобусов № 367 и 871к. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Теперь из-за непогоды автобусы на маршрутах Константиново — метро «Домодедовская» и Мещерино — метро «Домодедовская» будут курсировать с периодичностью 30 минут вместо обычных 10–20.

Перевозчики работают над восстановлением прежнего интервала движения и приносят извинения пассажирам за неудобства, уточняет агентство городских новостей «Москва».

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