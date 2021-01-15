Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Автобусы в Ленинском округе будут ходить реже из-за непогоды
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Автобусы в Ленинском округе будут ходить реже из-за непогоды

Анастасия Колоскова

Транспорт

Погодные условия заставили увеличить интервал движения автобусов № 367 и 871к. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Теперь из-за непогоды автобусы на маршрутах Константиново — метро «Домодедовская» и Мещерино — метро «Домодедовская» будут курсировать с периодичностью 30 минут вместо обычных 10–20.

Перевозчики работают над восстановлением прежнего интервала движения и приносят извинения пассажирам за неудобства, уточняет агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Подмосковных водителей призвали минимизировать поездки на машинах из-за непогоды

непогода в столицерасписание маршрутовавтобус
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Место, где решилась судьба всей войны

Александр Никонов
Александр Никонов

Без семьи, без связей, без опоры: какими мы станем после ковида

Все мнения
О проекте