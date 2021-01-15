Анна Кузнецова выразила соболезнования в связи со смертью Бориса Грачевского

Фото: Пресс-служба уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка

Детский омбудсмен Российской Федерации Анна Кузнецова выразила соболезнования в связи со смертью художественного руководителя киножурнала «Ералаш» Бориса Грачевского. Соответствующий пост она опубликовала в пятницу, 15 января, на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что не так давно разговаривала с Грачевским. Они хотели обсудить развитие «Ералаша», но не успели.

— «Мальчишки и девчонки, а также их родители...» Знакомая почти каждому музыкальная заставка, после которой обязательно будет что-то интересное, доброе... А теперь это значит, что мы будем помнить того, кто подарил это нам, нашим детям, — написала Кузнецова.

О смерти создателя детского юмористического журнала «Ералаш» стало известно вечером 14 января. В конце декабря 2020 года Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19. Коронавирусная инфекция стала причиной смерти режиссера.

Соболезнования близким в связи со смертью режиссера уже выразили мэр Москвы Сергей Собянин и министр культуры РФ Ольга Любимова.

СПРАВКА «ВМ»

Борис Грачевский родился 18 марта 1949 года в Раменском районе Московской области. Он окончил Калининградский механический техникум при заводе С. П. Королева, позже — Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) по специальности «организация кинопроизводства».

В 1974 году по своей инициативе совместно с драматургом Александром Хмеликом основал детский юмористический киножурнал «Ералаш», где работал до конца жизни. Написал 11 сценариев для киножурнала, поставил ряд сюжетов в качестве режиссера-постановщика, а также сыграл несколько ролей в качестве актера, в некоторых сюжетах озвучил текст от автора.

С 2013 года Грачевский принимал участие в благотворительных проектах для детей-инвалидов международного центра искусств Маргариты Майской «Арт-Изо-Центр».

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