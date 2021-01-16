Вирусолог оценил вероятность опасных мутаций COVID-19

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Утверждение о том, что возбудитель коронавирусной инфекции становится опаснее с каждой мутацией является некорректным. Такое мнение выразил вирусолог центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Бутенко.

Как пояснил специалист, эволюционный процесс нескончаем, при этом появляются различные варианты вирусов. Однако не все из них жизнеспособны. В ходе естественного отбора могут появляться также «варианты вируса, которые не нашли свою нишу» — они в конечном счете «исчезают из природы».

Бутенко также рассказал, что коронавирус, ставший виновником современной пандемии, во многом похож на SARS – возбудитель атипичной пневмонии (тяжелый острый респираторный синдром), эпидемия которой вспыхнула в Китае в 2002 году. Однако имеются и различия.

— Считается, что SARS-CoV-2 (COVID-19) произошел в результате рекомбинации, которая позволила близкородственным вирусам обменяться генетическим материалом, в результате чего возник новый вариант, — пояснил эксперт в интервью радио Sputnik.

Ранее специалисты Всемирной организации здравоохранения подсчитали, что с начала пандемии коронавирусной инфекции в мире скончался 1 986 871 человек с таким диагнозом. За сутки зарегистрировано еще 709 865 случаев инфицирования, всего за время пандемии заболел 91 816 091 человек.

При этом данные Университета Джонса Хопкинса указывают, что число умерших от коронавируса в мире достигло 2 000 905. Всего зафиксировано 93 418 283 случая заболевания.

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