Министр спорта поддержал идею использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде

Фото: paralymp.ru / Паралимпийский комитет России

Министр спорта России Олег Матыцин поддержал предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) о замене гимна РФ на песню «Катюша» во время проведения Олимпиады. Об этом он рассказал в субботу, 16 января.

— К «Катюше» отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это, — цитирует ТАСС Матыцина.

Напомним, что 9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения соответствующего уведомления от РУСАДА обратилось в CAS.

CAS вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать под флагом Российской Федерации на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Кроме того, РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере 1 270 000 долларов в качестве компенсации расходов, понесенных WADA с 2019 года до даты принятия данного решения при расследовании подлинности данных московской лаборатории.

ОКР предложила исполнительному комитету использовать композицию «Катюша» в качестве музыкального сопровождения российских спортсменов вместо гимна РФ на Олимпиадах в течение двух лет.

Читайте также: Милонов предложил использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде в Токио