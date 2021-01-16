Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Министр спорта поддержал идею использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде
Фото: paralymp.ru / Паралимпийский комитет России

Министр спорта поддержал идею использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде

Никита Абрамов

Спорт

Министр спорта России Олег Матыцин поддержал предложение комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) о замене гимна РФ на песню «Катюша» во время проведения Олимпиады. Об этом он рассказал в субботу, 16 января.

— К «Катюше» отношусь с большим уважением, она имеет очень давние традиции в Советском Союзе, в России. Она известна во всем мире и ассоциируется с нашей страной. Такое мнение выразили спортсмены, конечно, я отношусь к этому с уважением, будем поддерживать это, — цитирует ТАСС Матыцина.

Напомним, что 9 декабря 2019 года стало известно, что Россию на четыре года отстранили от участия в олимпиадах и чемпионатах мира. Поехать на Олимпийские и Паралимпийские игры запретили 145 российским спортсменам с подозрительными пробами. Общее собрание членов РУСАДА приняло рекомендации наблюдательного совета агентства не соглашаться с решением исполкома WADA. WADA после получения соответствующего уведомления от РУСАДА обратилось в CAS.

CAS вынес решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать под флагом Российской Федерации на международных соревнованиях до 16 декабря 2022 года. Кроме того, РУСАДА должно выплатить WADA взнос в размере 1 270 000 долларов в качестве компенсации расходов, понесенных WADA с 2019 года до даты принятия данного решения при расследовании подлинности данных московской лаборатории.

ОКР предложила исполнительному комитету использовать композицию «Катюша» в качестве музыкального сопровождения российских спортсменов вместо гимна РФ на Олимпиадах в течение двух лет.

Читайте также: Милонов предложил использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиаде в Токио

катюшаолимпиадаМинистр спорта
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Печальные истории услышать не хотите ли

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Метель: укутаться, спрятаться, перечитать

Александр Никонов
Александр Никонов

Не стоит слепо верить «Вики»

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Как заставить полицейских заплатить за ошибки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Когда мы благодарим, мы проявляем любовь

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто нарушает права крымчан

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Во Франции обижают толстых

Все мнения
О проекте