Полиция Вашингтона задержала мужчину с оружием и фальшивыми документами

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В Вашингтоне задержан мужчина, который пытался проникнуть на закрытую территорию по поддельным документам.

По данным телеканала CNN, житель Вирджинии Уэсли Алан Билер попытался пройти через контрольно-пропускной пункт. Полицейские в ходе досмотра обнаружили у него пистолет и свыше 500 патронов.

Мужчина арестован за хранение незарегистрированного оружия и боеприпасов.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердили смерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

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