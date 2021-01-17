Решетова ответила на колкость Собчак о ее пении после расставания с Тимати

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Модель и блогерша Анастасия Решетова ответила на колкое замечание телеведущей Ксении Собчак о том, что она запела после расставания, прямо как Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым.

Комментарий относительно Instagram Stories Решетовой Собчак оставила в своем Telegram-канале.

— Потянуло на пение после расставания? Ну это, как мы знаем, бывает, — написала телеведущая.

На видео Анастасия Решетова держит в руках телефон и подпевает известной песне, двигаясь в такт.

Подписчики модели спросили у нее, видела ли она комментарий от Ксении Собчак по поводу данного видео, на что блогерша отреагировала нейтрально.

— На здоровье. Типичный Скорпион, — написала девушка.

Фото: instagram.com/volkonskaya.reshetova

Ранее Анастасия Решетова развеяла слухи о воссоединении с рэпером Тимати, которые появились после информации о совместном отдыхе пары в Дубае.

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