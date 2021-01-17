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Спасательную операцию после крушения судна у берегов Турции приостановили
Фото: Telegram-канал Mash

Спасательную операцию после крушения судна у берегов Турции приостановили

Никита Абрамов

Происшествия

Спасательную операцию в районе крушения сухогруза «Арвин» у берегов Турции временно приостановили в связи с плохими погодными условиями. Информацию об этом в воскресенье, 17 января, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на местные власти.

Ранее стало известно о том, что российский сухогруз «Арвин» затонул в Черном море у берегов Турции. Губернатор турецкой провинции Бартын Синан Гюнер сообщил, что Турция начала операцию по спасению членов экипажа с затонувшего судна. Работу спасателей осложняют плохие погодные условия.

Также сообщалось о гибели двух членов экипажа во время крушения судна у берегов Турции.

Из 12 человек экипажа судна двое оказались гражданами России.

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