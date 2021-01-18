«Хватит богатым быть безнаказанными»: Добровинский рассказал, как Ефремов мог легко избежать наказания

Александр Добровинский заявил, что легко мог бы выиграть дело Михаила Ефремова / Фото: youtube.com / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Адвокат Александр Добровинский заявил, что мог бы легко выиграть дело Михаила Ефремова о смертельном ДТП. Он рассказал, каким образом это могло бы произойти. Юрист отметил, что стал совершенно бесплатно защищать семью погибшего в аварии Сергея Захарова, так как почувствовал, что знаменитости больше не должны избегать наказания.

— Мне показалось, что в нашей стране настала пора, когда кто-то должен сказать: «Хватит богатым быть безнаказанными. Хватит знаменитым и властным использовать все, что у них есть для этого». От работы на Михаила Ефремова я бы отказался, так как знал, как ему нужно вести себя на суде, чтобы легко избежать правосудия.Он мог сослаться на микроинфаркт, на то, что потерял сознание, — сообщил Добровинский в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Он отметил, что доказать этот медицинский факт было бы не трудно, потому что Ефремов сам признавался в алкогольной зависимости, а у таких людей, как правило, были микроинфаркты, и следы этого остались на сердце. Адвокат хорошо понимал, как нужно защищать актера.

Добровинский добавил, что если бы Ефремов признал вину и раскаялся, то получил бы минимальное наказание — четыре года поселения и вышел на свободу через два года. Но артист послушался своего адвоката и «забыл про мораль и совесть».

Смертельная авария с участием Михаила Ефремова

В начале июня 2020 года актер Михаил Ефремов, находясь за рулем своего джипа в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, выехал на встречную полосу на Садовом кольце и врезался в легковушку. В результате ЧП водитель Сергей Захаров получил травмы, от которых позже скончался.

В сентябре столичный суд признал Ефремова виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Позже суд смягчил наказание до 7 лет и 6 месяцев в колонии.

Суд также частично удовлетворил исковые требования старшего сына погибшего в ДТП. Позднее стало известно, что Ефремов выплатил троим пострадавшим по миллиону рублей.

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