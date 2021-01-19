Мосгорнаследие описало архитектурную и историческую ценность особняка Кузнецова

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Россия, Москва, Мансуровский переулок, 11 Карта всех событий

В Мосгорнаследия рассказали, какую историческую и архитектурную ценность составляет особняк Кузнецова. В предмет охраны здания включили его местоположение и элементы, составляющие облик здания.

Особняк расположен по адресу: Мансуровский переулок, дом 11. Специалисты смогли установить историческую ценность фасадов, ограды и внутреннего убранства дома.

Изначально, с 1820-х годов, особняк был деревянным. Нынешний облик здание получило в 1915 году, благодаря промышленному архитектуру Александру Кузнецову, который отреставрировал дом по своему проекту. Архитектор жил и работал в особняке с 1915 по 1954 год

Рядом с домом появилась каменная пристройка, которая выполняла функцию мастерской. Также в доме надстроили мезонин, где разместились комнаты трех дочерей архитектора. Все комнаты здания выполнены в неоклассическом стиле, и только столовая — в псевдорусском.

На печи в столовой выложен герб Романовых, а стены до сих пор украшены обоями с яркими росписями. Гостиная особняка украшена колоннами из искусственного мрамора, а в бывшем кабинете архитектора расположен камин.

— Убранство фасадов Александр Кузнецов практически не изменил. На всех наружных стенах остался лепной ампирный декор — карнизы, барельефы с античными сюжетами и медальоны. А вот высокий глухой деревянный забор, примыкающий к дому, снесли. Вместо него построили каменную ограду с кованной ажурной решеткой и маленькой — чуть больше метра в высоту — деревянной калиткой, — рассказал глава Департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По словам Емельянова особняк можно увидеть в фильме «Жестокий романс» Эльдара Рязанова. Через его калитку убегали Лариса Огудалова и Паратов со званого обеда Карандышева, так как по задумке режиссера чиновник жил в доме в Мансуровском переулке, уточняет официальный сайт мэра Москвы.

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