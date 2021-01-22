Финляндия временно закроет один пограничный пункт на границе с Россией

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Финляндия временно закроет пограничный пункт Иматра на границе с Российской Федерацией. Об этом в пятницу, 22 января, сообщила глава МВД Финляндии Мария Охисало.

По ее словам, погранпункт закроют с 27 января. Ограничения на границе с Россией и рядом других стран, введенные из-за коронавирусной инфекции, продлеваются до 25 февраля.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет авиасообщение с Финляндией. При этом представитель МВД Финляндии Эриикка Костинен заявила, что страна не планирует открываться для туристов в ближайшее время. По ее словам, пересекать границу с Финляндией будет разрешено только с целью деловых поездок и для перевозки грузов.

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