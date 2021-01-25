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Гарик Харламов выразил соболезнования в связи со смертью Александра Шаляпина
Фото: instagram/shalyap_in

Гарик Харламов выразил соболезнования в связи со смертью Александра Шаляпина

Никита Абрамов

Звезды

Комик Гарик Харламов выразил соболезнования в связи с кончиной стендап-комика Александра Шаляпина.

— Ушел из жизни Саня Шаляпин. Ушел сам. Молодой и перспективный комик. Человек, который дарил смех, не смог рассмешить самого себя, — написал Харламов в своем Instagram-аккаунте.

Ранее стало известно, что Шаляпина нашли мертвым в его квартире на Хорошевском шоссе в Москве. Предварительная версия — самоубийство.

СПРАВКА «ВМ»

Александр Шаляпин родился в 1979 году. Он снялся более чем в 50 фильмах, среди которых «Карпов», «Крапленый», «Опережая выстрел», «Бессонница», «Под прикрытием».

В качестве комика начал выходить на сцену в 2010 году. Поначалу это были клубы, где он проводил вечеринки «Стендап-проект». С осени 2012 года до ноября 2014 года был постоянным участником проекта Stand Up.

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