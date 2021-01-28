«Унизительная возня»: почему решение ПАСЕ нельзя считать победой России

Фото: Nicolas Elsaesser / Council of Europe

Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации на зимней сессии, однако нашей победой это решение называть не стоит. Такого мнения придерживается политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

По его словам, ПАСЕ серьезно зависит от финансовых вложений России. В связи с событиями на Украине и возвращением Крыма в состав РФ в 2014 году представители отечественного парламента были лишены в международной организации основных полномочий, напомнил собеседник «Вечерней Москвы». В ответ на действия Совета Европы Россия отзывала свою делегацию и с 2017 года не платила взносы.

— Вклад нашей страны в дела этой международной организации один из самых больших — порядка 30 миллионов долларов в год. Но в последние шесть лет ПАСЕ приобрела характер русофобской площадки. И вот когда Россия заморозила выплаты на несколько лет, европейцы вышли на переговоры, мол, «вы нас неправильно поняли, это же дискуссия, давайте дальше вести дискуссию», — объяснил Мартынов.

В 2019 году Россия вернулась в ПАСЕ, заплатила положенные взносы, и вроде как все встало на свои места, говорит политолог. Только, по его мнению, сама постановка вопроса, когда огромную страну части света лишали в Совете Европы основных полномочий, в том числе права голоса, унизительна.

— Эта возня напоминает садомазохизм, когда мы платим за то, что нас бьют. Тем не менее, я считаю, что очень важен диалог на европейских площадках, поскольку Россия — самая большая, ресурсная и значимая часть Европы не только в географическом смысле, но и в цивилизационном. Но возвращение в ПАСЕ и продление полномочий российской делегации я не стал бы считать какой-то победой. Пока диалога я не вижу. Диалог подразумевает разговор на понятном друг другу языке или по крайней мере через качественного переводчика, — добавил Мартынов.

При этом он напомнил, что разлад между ПАСЕ и Россией произошел вовсе не из-за Крыма, а намного раньше. Возвращение территории в состав нашей страны европейские парламентарии использовали лишь как повод испортить отношения.

25 января полномочия российской делегации поставила под сомнение представитель Украины, депутат от правящей партии «Слуга народа» Мария Мезенцева. Она выступила с инициативой оспаривания полномочий российской делегации. В этом ее поддержали 38 участников заседания как минимум из пяти различных национальных делегаций, что оказалось достаточным для передачи вопроса в мониторинговый комитет ПАСЕ. Вместе с тем 61 парламентарий выступил против.

В четверг, 28 января, на заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы за продление полномочий российской делегации на зимнюю сессию проголосовали 107 депутатов, против высказались 36 человек, еще 24 участника ПАСЕ воздержались.

Более того, глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой стал заместителем председателя ПАСЕ. По его мнению, Россия не должна покидать Совет Европы, и ей нужно отстаивать свои интересы на всех возможных площадках. Необходимо заявлять позицию нашей страны, чтобы ее услышали, уверен он.

Толстой добавил, что это нужно еще и для того, чтобы «нейтрализовать хамство со стороны украинцев, грузин, прибалтов и примкнувших к ним поляков и шведов». Поскольку именно эти недоброжелатели явно испытывают комплекс неполноценности по отношению к России.

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