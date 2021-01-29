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Названы самые популярные способы обмана при найме работников
Фото: pixabay.com

Названы самые популярные способы обмана при найме работников

Елена Фролова

Общество

Свыше 75 процентов работников сталкивались с тем, что их обманывали во время собеседований и в первые месяцы после устройства на работу. Об этом свидетельствуют данные социологического исследования компании Online Market Intelligence (OMI), сообщает «Царьград».

Выяснилось, что чаще всего осознанная недостоверность работодателей связана с уровнем зарплаты. Так, в вакансиях указывается один оклад, а в реальности его размер совсем другой. Вместе с тем нередко руководители организаций обещают «белую» оплату труда, а потом она все-таки оказывается «серой».

Еще один трюк в арсенале работодателей связан с подменой договора. Например, при устройстве соискателю предлагают стандартный контракт, а на подпись дают гражданско-правовой. Бывают случаи, когда работникам предлагают оформиться индивидуальным предпринимателем или неофициальным сотрудником.

Некоторым из опрошенных исследователями лиц предлагали заплатить за инструктаж и обучение профессиональным навыкам. Кроме того, более трети случаев обмана работодателями соискателей связаны с должностными обязанностями.

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