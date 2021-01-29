Эксперт объяснила склонность россиян к трудоголизму

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Число компаний, требующих от своих сотрудников трудоголизма, снизилось за последнее десятилетие. Об этом свидетельствуют аналитические данные сервиса по поиску работы SuperJob. Ситуацию в эфире «Радио 1» прокомментировала основательница школы руководителей «Я начальник» Мария Цуркан.

По ее мнению, между тем, что люди говорят, и тем, как они поступают, существует большая разница. Сегодня россияне действительно большую часть своего времени уделяют работе. Для этого есть две причины. Первая — общая управленческая корпоративная культура в компаниях, зависящая от компетенций конкретных руководителей. Вторая — культурные и ментальные особенности нашего общества.

— Во все времена и эпохи существовал хозяин, которому было виднее, как надо правильно все сделать. А люди стремились к тому, чтобы перед ним выслужиться, — отметила Мария Цуркан.

Она отметила, что работники всегда придерживаются общего мнения: если они будут больше стараться, то это заметят и оценят. Эксперт предположила, что такая схема закрепилась и в современные дни, поэтому многие ведут себя так по сей день. Однако сегодня наметился тренд: молодежь не хочет вкалывать на работе так, как это делало старшее поколение.

— Работодателям на самом деле не нужно, чтобы люди работали круглосуточно. Им нужно, чтобы сотрудники приносили результат, — пояснила Мария Цуркан.

Но, по ее мнению, немногие знают, как это сделать, поэтому предпочитают старый проверенный способ — позволить сотруднику работать дольше обычного.

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