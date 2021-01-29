Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Самарой выросло до 11 человек

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Число погибших в аварии с микроавтобусом в Самарской области увеличилось до 11 человек. Об этом сообщил в пятницу, 29 января, губернатор региона Дмитрий Азаров.

— Страшная авария, которая уже унесла жизни 11 человек. Десять человек погибли на месте аварии, один человек скончался в больнице, — написал он на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, ДТП возникло на 873-м километре федеральной автодороги М-5 «Урал» в районе села Заборовка Сызранского района. В результате аварии погибли десять человек, еще 14 получили травмы различной степени тяжести. На месте происшествия находятся следователи. Выясняются все обстоятельства случившегося.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

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