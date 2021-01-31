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Ольга Бузова попала в клинику с истощением
Фото: youtube.com /PEOPLETALK TV

Ольга Бузова попала в клинику с истощением

Никита Абрамов

Звезды

Певица Ольга Бузова попала в подмосковную клинику Verba Mayr из-за проблем со своим здоровьем.

По словам телеведущей, врачи диагностировали у нее истощение, а также посоветовали набрать 11 килограммов, заняться наращиванием мышечной массы и лечением спины.

О своем лечении певица рассказала в сторис в личном Instagram-аккаунте.

Ранее Бузова сообщила, что рассталась с Давой, поскольку тот поднимал на нее руку и изменял ей. В ответ мать Манукяна обвинила Бузову в алкоголизме и доведении сестры до инсульта.

Блогер, комментируя расставание с телеведущей, заявил, что это пройденный этап, отказавшись делиться подробностями личной жизни.

Читайте также: «Просто необходимо»: Бузова после расставания с Давой отправилась в оздоровительный центр

проблемы со здоровьемОльга Бузоваздоровье
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