Психолог объяснила, чем токсичный руководитель отличается от требовательного

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Исследовательская команда Google People Innovation Lab провела самое масштабное исследование поведения руководителей, которое когда-либо проходило в крупных корпорациях. В результате было выявлено восемь качеств токсичных руководителей. Чем токсичный начальник отличается от строгого и требовательного?

Бизнес-тренер, основатель онлайн-школы подготовки бизнес-тренеров Training Day, профессиональный аккредитованный коуч Мария Гитал в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» заявила, что для руководителей очень важен эмоциональный интеллект.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Токсичный руководитель

— Есть такое явление как оценка руководителя. Когда профессионалы либо сотрудники заполняют опросники и оценивают начальника: руководитель интересуется жизнью членов своей команды или ему ничего, кроме результатов работы, не интересно, а результаты он выжимает любой ценой, — отмечает Гитал.

По ее словам, руководитель, который достигает цели любой ценой и использует сотрудников как ресурс, команду не сохраняет.

— Позаботьтесь о ваших сотрудниках, тогда они позаботятся о ваших клиентах. Если руководитель достигает прекрасных результатов, будучи мощным диктатором, если все всех устраивает, не надо меняться. Доминирующий тип будет таким всегда, но можно взять коммуникатора. В шоу-бизнесе таким человеком является продюсер, в бизнес-среде таким человеком часто выступает коуч, — подчеркнула эксперт.

Кандидат психологических наук, психолог Анастасия Лысакова пояснила, в каком случае можно считать человека токсичным.

— Кто такой токсичный человек? Это не тот, с которым вам некомфортно, — возможно, это проблема вашего восприятия. Это тот, кто разрушает вашу самооценку, вашу веру в себя и окружающий вас мир. Если руководитель является токсичным и признает свои проблемы, то он не на сто процентов токсичный, — заявила психолог.

Она уточнила, что руководитель может быть требовательным и контролировать подчиненных, но не быть токсичным.

Лысакова отметила, что есть два вида мотивации: материальная и нематериальная. Кроме зарплаты, сотруднику важно, чтобы его уважали и хвалили, давали расти.

— Важно понимать, каковы цели компании, и формировать коллектив исходя из них. Если руководитель чувствует, что ему некомфортно рядом с сотрудником, у которого больше знаний в какой-то области, руководителю нужно работать со своей самооценкой, — подчеркнула психолог.

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