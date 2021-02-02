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«Борется изо всех сил»: певецСумишевский рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП жены
Фото: instagram.com/yaroslav_sumishevskiy

«Борется изо всех сил»: певецСумишевский рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП жены

Анастасия Колоскова

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Певец Ярослав Сумишевский рассказал, что его супругу, которая после ДТП находится в тяжелом состоянии, доставили на в краевую больницу Красноярска.

— Наташа борется изо всех сил и сегодня она помогла нам перевезти ее в краевую больницу Красноярска, доставили на вертолете, — написал музыкант в Instagram-аккаунте.

Он выложил видеоролик, где запечатлел процесс перевозки каталки с женой. Певец поблагодарил всех, кто поддерживает его семью в этот непростой период.

— Спасибо Господу Богу за надежду, мы будем бороться, — заключил Сумишевский.

«Дай Бог сил и здоровья! Ярослав всем сердцем с вами»; «Слава Богу, что Наташа уже в Красноярске. Молимся, о ее выздоровлении и поправке» «В добрый путь. Все будет хорошо, Наташа поправится», — поддержали певца его друзья и поклонники в комментариях.

Ранее сообщалось, что певец Ярослав Сумишевский в пятницу, 29 января, в Красноярском крае попали в аварию, в результате которой погиб глава регионального союза десантников Александр Гуляков.

Причиной ДТП стал выезд автомобиля под управлением Гулякова, в котором находились супруги, на встречную полосу.

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