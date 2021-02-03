Более 170 домов возведут в Москве по программе реновации

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— И мы в этом году начинаем массово выходить на дополнительные строительные площадки, таким образом приходя ко второй волне строительства и переселения из пятиэтажек, и приступим к демонтажу, — уточнил Бочкарев.

Ранее сообщалось, что до конца 2021 года по программе реновации в Москве планируют построить 103 дома. Бочкарев отмечал, что за этот год планируется переселение порядка 30 тысяч человек в новостройки, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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