Не тратить время: что нужно делать, если пропал близкий человек

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Региональный представитель поискового отряда «Лиза Алерт», координатор в Ростовской области Максим Максименко в День пропавших без вести людей, который ежегодно отмечают 3 февраля, рассказал, как нужно поступать, если пропал кто-то из близких людей. Об этом сообщает Nation News.

— В процентном соотношении постоянно лидируют дети и представители старшего поколения. Среди пожилых людей это, как правило, те, кто испытывает проблемы с памятью. Теряются они как в природной среде, так и в городе. К сожалению, встречается и криминал, — отметил Максим Максименко.

По его словам, чаще всего поиски ведутся в темное время суток. Дело в том, что обычно родственники поздно обращаются за помощью.

— Отсюда следует первый совет: затревожились — обратитесь сразу же в полицию и на нашу горячую линию, — подчеркнул эксперт.

Он также развеял миф о том, что полиция принимает заявления о пропаже человека только спустя три дня его отсутствия. По его словам, такая норма является «выдумкой дешевых сериалов». При этом, если попадется нерадивый дежурный, необходимо настаивать на приеме заявления. Можно позвонить по телефону доверия, который есть в каждом отделе МВД, или на горячую линию поискового отряда.

Ускорить поиск пропавших и облегчить работу спасателям помогут только оперативно предпринятые меры, заключил Максим Максименко. Помимо этого, можно заранее исключить многие риски, если уговорить бабушку или дедушку носить с собой телефон. Можно также разложить в карманах их одежды записки с домашним адресом и контактным телефоном. Подобную информацию, по мнению поисковика, можно еще вшить в комплекты одежды.

Согласно статистике, ежегодно на территории нашей страны исчезают свыше 180 тысяч человек, из которых порядка 20–25 тысяч так и не находятся.

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