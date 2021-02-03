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«Здравствуйте, я ваша племянница»: Викторию Пьер-Мари обманула лже-родственница из Африки
Фото: instagram/victoria_pier_mari

«Здравствуйте, я ваша племянница»: Викторию Пьер-Мари обманула лже-родственница из Африки

Никита Абрамов

Звезды

Джазовая исполнительница Виктория Пьер-Мари рано лишилась своих родителей. Из-за этого девушка всю жизнь мечтала обрести семью. Этой надеждой воспользовалась аферистка Матильда, которая представилась ее племянницей.

По словам Матильды, она прилетела из Африки специально для того, чтобы воссоединиться с родственницей.

— Я очень обрадовалась появлению нового члена семьи. Маленькая, юная Матильда. Она прислала мне по почте мое фото в детстве. Этого снимка не было ни у кого, кроме как у отца. Она написала: «Здравствуйте, я ваша племянница, дочка единокровного брата вашего отца в Камеруне». Потом она рассказала мне все, что я знаю о себе с точностью до имен, — поделилась Виктория.

Пьер Мари радушно приняла «племянницу». Девушка ни в чем не отказывала внезапно обретенному родственнику. Певица купила Матильде новомодный телефон и платье за миллион рублей.

Однако друзья артистки начали замечать странности в поведении новоявленной родственницы и подозревать ее в мошенничестве.

— В последнее время чувствую, что Матильда как будто бы корыстно относится ко мне. Она постоянно увеличивает суммы растрат на свои прихоти. Еще я почувствовала, что моя тяга тратить деньги стала какой-то наркотической. Какая-то невидимая сила тянет меня тратить все больше и больше, — рассказала Пьер Мари в эфире программы «На самом деле».

Также джазовая исполнительница заявила, что Матильда могла прибегнуть к черной магии. Виктория начала замечать дома ритуальные вещи, которые используются вудуистами и колдунами.

Генетическая экспертиза помогла разобраться в ситуации.

— Вероятность того, что Матильда и Виктория являются родственницами, составляет 0 процентов. Родство исключено, — зачитал результаты экспертизы ведущий телепередачи Тимур Еремеев.

Оказалось, что Матильда является не гражданкой Камеруна, как она заявила в самом начале, а государства Коморские острова.

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