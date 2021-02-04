«Все успели поделить и разбежались»: актриса Мария Максакова вернулась в Россию

Мария Максакова/ Фото: НТВ - YouTube

Артистка Мария Максакова несколько лет не была в России. В период ее отсутствия имуществом звезды распоряжались ее родственники. Однако после возвращения актрисы ей отказались возвращать собственность.

— Представьте себе ситуацию: есть богатая женщина, и она, например, впадает в кому. Идут годы, родственники начинают делить недвижимость, деньги. Решают, что большая часть этих средств должна достаться старшим детям, хотя есть еще и младший. Они успели сто раз поссориться и помириться. И тут вдруг раздается звонок врача, который говорит: «Мария очнулась». Вот у меня сейчас такое же ощущение. Они словно по норам разбежались, когда я приехала. Все успели поделить и разбежались. Я не могу попасть ни на один свой объект, — поделилась Максакова.

Звезда считает, что ее мать, Людмила Максакова, объединилась с бывшим супругом артистки Владимиром Тюриным для лишения певицы всего имущества. По словам актрисы, ее мать всегда была против Тюрина, но сейчас общая цель их сплотила. Также Мария заявила, что, по мнению ее матери, младший ребенок певицы не достоин тех же благ, что есть у старшего.

В последний раз Мария общалась со своей матерью в сентябре 2020 года, и с того момента больше поговорить им не удалось, рассказала она в эфире шоу «Пусть говорят» на Первом канале.

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