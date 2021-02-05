Показ сериала «Игра с огнем» стартовал в Крыму

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Премьера сериала «Игра с огнем» состоялась в Крыму. Для многих актеров съемки в этой картине стали дебютом на больших экранах. ФАН собрало информацию о том, как снимали сериал.

События «Игры с огнем» происходят в начале 1980-х годов. Тогда обычным советским гражданам даже не снилась возможность выехать за пределы страны. В это время простому жителю Советского Союза с зарплатой «как и у всех» понадобилось срочно собрать крупную сумму денег. Он решает сделать это не совсем законным способом, рискуя собственной свободой. Однако выбора у него нет, так как на чаше весов жизнь его ребенка, у которого выявили серьезную болезнь, а излечить ее можно только за рубежом.

— У главного персонажа тяжело заболел сын, и ему необходимо во что бы то ни стало заработать денег на его лечение, — рассказал актер Евгений Копцев.

Он отметил, что съемки сериала проходили в 2017 году. В то время он оказался перед камерой впервые.

— Я тогда просто стал жить в кадре. То есть играть, как я потом выяснил, «по Станиславскому», — добавил Евгений Копцев.

На данный момент актер занят сразу в двух проектах, которые тоже снимаются в Крыму. Один из них называется «Золото», однако подробности сценария пока не раскрываются. Стартом в карьере сериал стал и для актрисы Екатерины Насоновой.

— Это был мой первый фильм. Массовка в камеру не смотрит — этот постулат я запомнила навсегда. Именно на съемках я познакомилась со всеми нашими замечательными севастопольскими актерами, — вспоминает актриса.

Премьера сериала в России состоялась 2 февраля. Увидеть картину можно и на цифровых площадках, и на телевидении.

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