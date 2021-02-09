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Мужчина погиб после падения на рельсы на станции метро «Октябрьское поле»
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Мужчина погиб после падения на рельсы на станции метро «Октябрьское поле»

Кирилл Николаев

Ростислав Зубков

Происшествия
Россия, Москва, метро Октябрьское Поле Карта всех событий

Мужчина погиб в результате падения на рельсы на станции Московского метрополитена «Октябрьское поле». Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России во вторник, 9 февраля.

Отмечается, что мужчину извлекли из-под состава в тяжелом состоянии. Врачам не удалось его спасти. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее движение поездов отсутствовало на Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена от станции «Спартак» до станции «Беговая» из-за человека на пути. В настоящее время движение осуществляется в соответствии с графиком.

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