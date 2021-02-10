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Темп распространения коронавируса увеличился в Германии
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Темп распространения коронавируса увеличился в Германии

Виктория Родимкина

В мире

В Германии растет темп распространения коронавирусной инфекции — число новых случаев инфекции за минувшие сутки составило свыше восьми тысяч — это почти на две тысячи случаев больше, чем днем ранее. Об этом свидетельствуют данные Института Роберта Коха в среду, 10 февраля.

Помимо этого, число летальных случаев за сутки увеличилось на 813 — до 62 969.

Ранее глава Института Роберта Коха Лотар Вилер сообщил, что эпидемическая ситуация в Германии пока не находится под контролем, в больницах по-прежнему множество пациентов с COVID-19, сообщает Интерфакс.

Масштабная вакцинация в Германии стартовала 27 декабря прошлого года. С начала пандемии в ФРГ выявлено свыше 2,3 миллиона случаев коронавируса, скончались от инфекции более 63,2 тысячи пациентов.

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Читайте также: Британские СМИ объяснили интерес Германии к российской вакцине «Спутник V»

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