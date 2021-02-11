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Флористы назвали цветы, которые можно дарить аллергикам
Цветы / Фото: Анна Быкова

Флористы назвали цветы, которые можно дарить аллергикам

Анастасия Колоскова

Общество

Флористы посоветовали дарить аллергикам цветы без выраженного запаха, к которым относятся ранункулюсы, тюльпаны и ирисы.

Среди цветов, противопоказанных людям с аллергией, специалисты назвали нарциссы, гиацинты, хризантемы и восточные лилии, которые отличаются сильным ароматом.

Отмечается, что азиатская лилия, напротив, имеет еле уловимый запах.

— Танацетум Камилла визуально очень похожа на ромашку и может ввести дарителя в заблуждение, но этот цветок является разновидностью хризантем и также не подойдет в качестве подарка аллергикам, — цитирует флористов РИАМО.

Подходящими аллергиков станут также букеты из альстромерий и роз, не имеющих яркого садового аромата.

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