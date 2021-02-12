«Парень с большими амбициями»: Бледанс высказалась о разрыве Бузовой и Давы

Фото: Из личного архива Эвелины Бледанс

Актриса Эвелина Бледанс высказалась о недавнем разрыве между телеведущей Ольгой Бузовой и блогером Давидом Манукяном.

— Я очень хорошо отношусь к Даве, он очарователен, талантлив, пластичен и в теле, и в душе. Но если он поднимал руку, то, конечно, мы перечеркиваем все его хорошие качества. Не хочу верить в такой прозаичный финал. Оля бы не стала шутить такими вещами, — сообщила актриса в интервью изданию «СтарХит».

Она также отметила, что Дава — парень с большими амбициями, ведь почти два года с ним была «самая крутая и обсуждаемая девушка России». Бледанс подчеркнула, что у блогера не хватало денег на дорогие подарки своей возлюбленной, поэтому «он влезал в различные аферы».

Ранее Ольга Бузова повергла фанатов в шок, заявив, что расстается с Манукяном. Она обвинила его в насилии и изменах. Мать музыканта не стала отмалчиваться и обвинила певицу в алкоголизме и доведении сестры до инсульта. Вскоре случившееся прокомментировал сам Дава, назвав отношения с Бузовой пройденным этапом.

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