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Музей Победы открыл выставку о воинах-афганцах
Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Музей Победы открыл выставку о воинах-афганцах

Татьяна Плотникова

История
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы открыл выставку, посвященную дню вывода советских войск из Афганистана, который отмечается 15 февраля.

На временной экспозиции в фойе зала Жуков представлены около 200 уникальных фотографий из личных архивов участников боевых действий. Посетители выставки смогут увидеть на выставке редкие кадры и узнать историю военного конфликта в Афганистане.

Экспонаты передали музею жители района Тропарево-Никулино, служившие в Афганистане с 1979 по 1989 год.

Заместитель директора Музея Победы Федор Смуглин выразил благодарность участникам интернациональной миссии в Афганистане и отметил, что если каждый из 120 районов Москвы организует такую выставку, память о многих людях будет увековечена.

Временная экспозиция будет работать до 28 февраля. Посетить ее можно бесплатно.

Ранее сообщалось, что Музей Победы запустил онлайн-телевидение с познавательными рубриками.

Читайте также: Москвичам рассказали, в какие музеи и выставочные залы дети могут пойти бесплатно

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