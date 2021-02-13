МВД прокомментировало версию теракта при взрыве в торговом центре во Владикавказе

Фото: МЧС России

Версия теракта при взрыве, уничтожившем здание во Владикавказе, исключена. Об этом заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев в субботу, 13 февраля.

Он отметил, что на месте случившегося была проведена специальная экспертиза, сообщает ТАСС.

— На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена, — уточнил Альберт Сабанаев.

Взрыв во владикавказском супермаркете

Рано утром в пятницу, 12 февраля, мощный взрыв прогремел в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе. Как рассказали в МВД по региону, двухэтажное здание полностью «сложилось как карточный домик».

В результате ЧП никто не пострадал. Прохожие и стоявшие рядом с магазином здания также оказались целы и невредимы. Из-под завалов спасатели достали мужчину — охранника супермаркета. Его передали врачам и правоохранителям, он не пострадал.

Руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев заявил, что причиной ЧП мог стать газ. Эту версию еще не подтвердили официально.

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