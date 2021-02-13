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МВД прокомментировало версию теракта при взрыве в торговом центре во Владикавказе
Фото: МЧС России

МВД прокомментировало версию теракта при взрыве в торговом центре во Владикавказе

Виктория Родимкина

Происшествия

Версия теракта при взрыве, уничтожившем здание во Владикавказе, исключена. Об этом заявил заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МВД по Северной Осетии Альберт Сабанаев в субботу, 13 февраля.

Он отметил, что на месте случившегося была проведена специальная экспертиза, сообщает ТАСС.

— На месте не обнаружено взрывчатых веществ. Версия террористического акта исключена, — уточнил Альберт Сабанаев.

Взрыв во владикавказском супермаркете

Рано утром в пятницу, 12 февраля, мощный взрыв прогремел в супермаркете на улице Гагкаева во Владикавказе. Как рассказали в МВД по региону, двухэтажное здание полностью «сложилось как карточный домик».

В результате ЧП никто не пострадал. Прохожие и стоявшие рядом с магазином здания также оказались целы и невредимы. Из-под завалов спасатели достали мужчину — охранника супермаркета. Его передали врачам и правоохранителям, он не пострадал.

Руководитель администрации главы и правительства Северной Осетии Рустем Келехсаев заявил, что причиной ЧП мог стать газ. Эту версию еще не подтвердили официально.

Ранее по теме: «Землетрясение или война»: очевидцы рассказали о взрыве во Владикавказе

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