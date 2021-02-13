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Музей Победы отменил уличную развлекательную программу из-за непогоды
Фото: Пресс-служба Музея Победы

Музей Победы отменил уличную развлекательную программу из-за непогоды

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3Карта всех событий

В Москве Музей Победы отменил субботнюю бесплатную развлекательную программу на открытой площадке из-за плохих погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба музея в субботу, 13 февраля.

Уточняется, что бесплатная развлекательная программа, которая должна была пройти на открытой площадке в эту субботу, переносится на следующую неделю. Организаторы хотели приурочить ее к 90-летию со дня начала производства пистолета ТТ, который является одним из символов Победы. Для посетителей подготовили лазертаг, викторины, игры и состязания.

В пресс-службе отметили, что в главном здании музея состоятся все запланированные мероприятия. Для гостей от станции метро «Парк Победы» будут курсировать бесплатные автобусы.

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