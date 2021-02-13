Музею Победы подарили уникальные радиоэкспонаты времен Второй мировой войны

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3с2 Карта всех событий

В Музее Победы появились радиоприемники, полевые телефоны и радиостанции связистов времен Второй мировой войны. Об этом рассказали в пресс-службе музея.

Уникальные выставочные объекты музею передала Российская телевизионная и радиовещательная сеть. Среди полученных экспонатов есть как отечественное, так и зарубежное оборудование. Так, по ленд-лизу и международным соглашениям в Советский Союз доставили телефонный аппарат ЕЕ-8А, наушники Р-19 и радиостанции типа V-100, которые выпускала известная фирма Philips.

— У каждого из этих экспонатов есть история. Но раскрывается она только в музеях благодаря профессионализму научных работников, которые умело создают атмосферу эпохи. Подлинные предметы помогут проиллюстрировать одну из ярких и героических страниц войны: работу связистов, — подчеркнул генеральный директор РТРС Андрей Романченко.

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Сотрудники РТРС собирали эксклюзивные экспонаты для музея по всем городам России. Все оборудование было предоставлено в хорошем состоянии, поэтому теперь по нему можно изучать историю в музее, отметили в пресс-службе.

— Ряд предметов скоро будет размещен в действующих экспозициях музея, другие — станут экспонатами выставочных проектов. Мы надеемся, что сегодняшний опыт станет примером и для других организаций, — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

В музее выразили благодарность за подаренные экспонаты. В пресс-службе выразили надежду на то, что другие компании последуют примеру РТРС и будут передавать в музеи архивное оборудование, которое представляет историческую ценность.

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